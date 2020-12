LECCO – Chiusa in entrambe le direzioni la nuova Lecco – Ballabio (SS36 Dir) per alcuni mezzi in difficoltà a causa della neve presente sulla carreggiata. Anas e le Forze dell’Ordine sono al lavoro con uomini e mezzi, spargisale e spazzaneve, per garantire la transitabilità in piena sicurezza. Ulteriori informazioni non appena possibile.