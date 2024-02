BALLABIO – A causa di un’auto in panne nella corsia di salita, lungo l’ultimo tratto della galleria Passo del Lupo in prossimità di Ballabio (SS36 Dir – nuova Lecco – Ballabio), Polstrada e Anas stanno provvedendo (ore 13.30 circa) alla momentanea chiusura della strada in direzione Lecco. La riapertura avverrà non appena verrà rimosso il veicolo.