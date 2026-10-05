A Valmadrera la cena degli imprenditori e della solidarietà

L’iniziativa punta a sostenere la sistemazione dell’oratorio e alcune attrezzature delle stanze della RSA Opera Pia Magistris

VALMADRERA – La tradizionale Cena degli Imprenditori e della Solidarietà si svolgerà venerdì 20 novembre presso il ristorante Al Terrazzo di Valmadrera, nella frazione Parè: un’occasione per un gesto di concreta solidarietà attraverso una raccolta fondi destinata a sostenere diverse iniziative benefiche.

Per il 2026, i due obiettivi condivisi con il Fondo della Comunità riguardano, da un lato, i lavori di sistemazione dell’oratorio e, dall’altro, alcune attrezzature per le nuove stanze della RSA Opera Pia Magistris. I progetti saranno illustrati durante la cena, alla quale saranno presenti, oltre al Parroco Don Isidoro Crepaldi, i rappresentanti del Fondo di Comunità.