A Valmadrera torna Save The Lake, tanti volontari per ripulire il lago

Anche quest’anno a Parè l’iniziativa per ripulire la spiaggia tra attività divertenti

L’evento si svolgerà su due giorni, l’1 e il 2 giugno

VALMADRERA – L’appuntamento da non perdere è per il weekend dell’1-2 giugno al pratone di Parè ma, quest’anno, Save The Lake ETS raddoppia. L’associazione culturare lecchese, che dal 2021 ha a cuore la bellezza della natura, in particolare quella del nostro territorio e del lago di Como, ha deciso infatti di dedicare un intero weekend all’evento principale dell’anno: un “clean-up” molto esteso che coinvolgerà moltissimi volontari, appassionati di canoa e semplici curiosi intenti a pulire la spiaggia di Parè dai rifiuti abbandonati seguito da tante attività sportive e musica. L’obiettivo, come sempre, è aiutare l’ambiente divertendosi. Nel primo weekend di giugno, infatti, il clean-up farà da sfondo a una serie di iniziative adatte a tutti, bambini e adulti, desiderosi di provare anche nuove esperienze.

Sabato 1° giugno alle 10 del mattino, l’evento principale: il grande clean-up con 70 canoe messe a disposizione da privati e attività e gruppi a piedi in riva al lago. Al pomeriggio, spazio alle attività sportive sul pratone di Parè: il green volley con i ragazzi del mese della Gioventù, Yoga e Skate con Vibes asd.

Domenica 2 giugno sarà dedicata alle attività sportive: la giornata si aprirà alle 7 del mattino con il contest di Kitesurf curato dai ragazzi di TheVast1 della LNI di Mandello del Lario e da quelli di Extreme di Dervio e con le lezioni di prova organizzate dal WCV Windsurf Club Valmadrera. Al pomeriggio tante attività sportive tra cui pilates con Stile Danza asd, simulatori di pesca, spinning con Spinning Club Italia, tour di Kayak, Wingfoil con Opensurf, Crossfit Lecco, taekwondo con RealeTeam, oltre ad un circuito ciclistico per bambini e adulti organizzato da North’n Line asd e training teatrale gestito dall’associazione TRAMM.

Oltre alle molte attività, in tutto il weekend ci saranno tanti stand per tutti i gusti: da Avis alla Canottieri di Pescate, dal progetto artistico-editoriale Lario Moon/Lake Pollution agli speleologi del CAI di Lecco, da Valma Street Block alle magliette create per l’evento da Funky Snowboard.

Si potrà inoltre mangiare e bere qualcosa ascoltando della buona musica, anche durante i Dj set serali; Gastrò Lecco e Sala Al Bar saranno presenti all’evento assieme ad Herba Monstrum che presenterà una birra speciale apposita per l’evento: la Kayak Beer mentre si potrà guardare anche la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

“È sempre una grande soddisfazione organizzare questi grandi clean-up e le varie attività sportive – spiegano Lorenzo Negri e Federico Riva, fondatori di Save The Lake ETS – le persone si divertono e, contemporaneamente, si prendono cura del nostro lago. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare questo evento: dal comune di Valmadrera che ci ha dato lo spazio e il patrocinio, all’Autorità di Bacino per il patrocinio e la segnalazione di navigazione con cautela, al Circolo Velico Tivano e agli Amici di Parè che ci danno supporto logistico, alla Regione Lombardia che ci supporta con il progetto Gener-Azione. Un grande ringraziamento anche ai nostri partner Lario Reti Holding spa, Silea spa e agli sponsor Avis, Frigerio srl, Elbe Italia e Maxi Sport. Siamo pronti ad accogliere e a far passare due belle giornate a tutte le persone che avranno il piacere di venirci a trovare. Un grazie va anche a Mattia Silveri di Sflow Outdoor per il supporto nell’organizzazione dell’evento.”

L’appuntamento è per sabato 1 giugno dalle 10 a mezzanotte e domenica 2 giugno dalle 7 del mattino a mezzanotte.

Per tutte le informazioni e per prenotare i laboratori è possibile visitare il sito www.savethelake.it e le pagine Instagram dell’associazione.

QUI PER LA LOCANDINA