A Valmadrera va in scena “La favola del figlio cambiato”

Il progetto Farsa sbarca nel comune di Valmadrera

Lo spettacolo in programma venerdì 11 settembre

VALMADRERA – Dopo l’emozionante esordio a Garlate e Monte Marenzo il progetto Farsa sbarca anche nel comune di Valmadrera. Infatti, l’associazione teatrale Tramm, in particolare la Compagnia della Duchessa, si esibirà nello spettacolo teatrale “La favola del figlio cambiato” di Pirandello presso il parco di via Salvo d’Acquisto e la corte Campogrande la sera di venerdì 11 settembre.

Il progetto Farsa nasce dal desiderio di raggiungere il pubblico là dove vive, vuole svincolarsi dal concetto del teatro come luogo fisico e raggiungere il suo vero significato, ossia essere uno strumento culturale e un servizio sociale. Oltre a ciò, cerca di far emergere le emozioni contrastanti che la difficile ripartenza post-lockdown sta suscitando negli spettatori, andando a realizzare uno spettacolo innovativo e sperimentale.

Vi è il forte intento di usare il teatro come aggregatore sociale. Raggiungendo punti specifici del territorio, desidera rafforzare il senso di comunità e condivisione che abbiamo riscoperto durante il lockdown e che i nostri nonni erano soliti vivere, con la speranza di far riscoprire la bellezza di frequentare il proprio quartiere. Per questo lo spettacolo sarà aperto a coloro che abitano nelle due zone indicate sulla locandina: corte Campogrande e parco di via Salvo d’Acquisto. Chi vorrà partecipare dovrà contattare obbligatoriamente questo numero via whatsapp: 3496548332, necessario per garantire il rispetto delle norme anti Covid.

L’amministrazione comunale di Valmadrera ha fatto propri questi scopi, in particolare la Consulta Giovanile promuove una compagnia del territorio nata dall’entusiasmo di alcuni ragazzi.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO