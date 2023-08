Agli istituti comprensivi di Civate e Oggiono arrivano presidi titolari

Nominate le professoresse Virginia Guanci (Civate) e Pierina Lucia Montella (Oggiono)

Dopo le prime nomine di luglio, altri due tasselli nella composizione degli organici del territorio

LECCO – Dopo le prime nomine dei dirigenti scolastici delle scuole lecchesi dello scorso luglio, altri due Istituti Comprensivi lecchesi a partire dal anno scolastico alle porte avranno un dirigente scolastico titolare. La professoressa Virginia Guanci è stata nominata alla guida dell’Istituto Comprensivo di Civate, mentre Pierina Lucia Montella prenderà servizio all’Istituto Comprensivo di Oggiono.

Risultano comunque ancora libere, in attesa di dirigente, con la prospettiva quindi di una reggenza (non avranno un preside esclusivo, ma dovranno condividerlo con scuole in cui il dirigente detiene la titolarità), altre scuole del territorio. La manifestazione di interesse da parte dei dirigenti interessati a farsi carico di una reggenza, dovrà pervenire entro il 28 agosto.