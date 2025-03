Al centro sportivo Rio Torto realizzati nuovi stalli di sosta

I nuovi spazi lungo il vialetto di accesso ai campi da calcio

VALMADRERA – Al Centro Sportivo Intercomunale Rio Torto, nell’ambito delle iniziative volte a migliorare l’esperienza di fruizione della struttura, sono stati realizzati nuovi stalli di parcheggio per vetture e motocicli. Questi stalli si trovano lungo il vialetto di accesso ai campi da calcio e ai relativi spogliatoi e tribune, lato depuratore.

“Si invita, pertanto, a sensibilizzare atleti, dirigenti e sostenitori a parcheggiare esclusivamente negli appositi spazi – hanno detto dal comune -. L’intervento è volto a favorire una migliore organizzazione e coesistenza di tutti i fruitori del parco, sportivi e non. Nelle prossime settimane si valuteranno gli effetti di tale modifica con l’Ufficio Sport e la Polizia Locale”.

Sono stati riservati due stalli delimitati in giallo per gli arbitri delle partite e per le persone autorizzate dal Comune. Si segnala altresì che i due stalli situati alla fine del vialetto sono anch’essi riservati esclusivamente alle persone autorizzate dal comune e/o arbitri.