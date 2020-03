Basket. Nuovo singolo per l’ex cestista civatese Daniele Valsecchi

Uscito domenica 29 marzo

Invito social ai fan per apparire nel video ufficiale

CIVATE – É stato pubblicato ieri su tutte le piattaforme digitali – inclusa Spotify – il nuovo singolo dell’Equilibrista Instabile, nome d’arte dell’ex cestista dell’Edilcasa Civatese Daniele Valsecchi.

Il titolo della canzone è “La ruota”, un brano che ha come punto focale il cambiamento e il gioco di squadra, temi che mai come in questo momento possono considerarsi attuali. La ruota di Daniele gira grazie al “soffio” delle tante persone che lo sostengono, come si sente nel ritornello – “gira la ruota, soffiamo insieme che è tutto più facile” – cantato dalla sorella Lisa.

Insieme al singolo, Daniele ha lanciato anche un invito a tutte le persone che volessero apparire nel video ufficiale, ancora in fase di lavorazione. “Per essere presenti basta fare un video in orizzontale col cellulare, della durata compresa tra i tre e i cinque secondi, dove soffiate in camera. Avete tempo fino alle ore 12.00 del 10 aprile.”

Chi volesse partecipare può contattare Daniele all’email equilibrista.instabile7@gmail.com.

Il nuovo singolo farà parte dell’album “L imitazione Culturale” che non ha ancora una data di uscita ufficiale, prodotto dal RecLab di Larsen Premoli.

La copertina è affidata a un trio di artisti: il fotografo Luca Polvara, il concept artist Lodovico Sartirana e l’illustratore Walter Crippa.