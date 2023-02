Basket. Starlight Valmadrera: onorevole sconfitta sul campo della prima della classe

Sabato sera la sfida contro il Giussano, prima della classe del campionato di serie B di basket femminile

Coach Zucchi: “Purtroppo si è vista tutta la differenza. Complimenti al Giussano”

VALMADRERA – Trasferta ostica, per il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Stralight, con la formazione di coach Stefano Zucchi, impegnata sabato sera sul campo del Giussano. Si giocava per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie B di basket femminile.

Fattore campo rispettato con la capolista che s’impone con il risultato di 70-51, Valmadrera ha giocato a tratti su buonissimi livelli, vincendo il secondo quarto con un parziale di 17-22, situazione che ha permesso alla formazione di coach Zucchi, di rientrare decisamente in partita.

Dopo la lunga pausa, Giussano ha dimostrato miglior precisione al tiro, trovando quel gap

decisivo per l’esito del match.

“Partita con la prima della classe e purtroppo si è vista tutta la differenza – commenta coach Zucchi – . Partono subito forte le padrone di casa grazie ad ottime percentuali sia dalla media che dall’arco e una difesa a uomo poco attenta delle nostre ragazze. Nel secondo quarto grazie alla nostra 1-3-1 riusciamo a recuperare palloni e andiamo all’intervallo lungo sotto di un solo punto. Secondo tempo che vede le ragazze di Giussano più convinte e le nostre sempre più arrendevoli fino al -19 finale. Complimenti a Giussano che conferma con forza il primo posto in classifica. Spiace non essere riuscite a preparare la partita come avremmo voluto in settimana complici le tantissime assenze”.

In casa Dogana Vecchia in doppia cifra Camilla Allevi e Camilla Marconetti.

OR. FEMM. GIUSSANO 70

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 51

Parziali: 18-12, 17-22, 16-9, 19-8

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 7, Panzeri, Airoldi ne, Levi ne, Allevi 12, Buscema 2,

Oggioni, Fumagalli 2, Marconetti 12, Frigerio 7, Fioritti ne, Ceccato 9.