Caso sospetto di Dengue a Valmadrera: scatta la disinfestazione straordinaria

Il Comune avvia un intervento urgente di tre giorni dopo la segnalazione di ATS Brianza

I trattamenti inizieranno domani, 15 novembre, dalle 5 del mattino, e proseguiranno per tre giorni

VALMADRERA – Scatta l’allerta sanitaria a Valmadrera, dove un caso sospetto di febbre Dengue segnalato da ATS Brianza ha portato l’amministrazione comunale a disporre un’immediata e ampia operazione di disinfestazione straordinaria.

Il sospetto riguarda un residente della zona, e pur in attesa di ulteriori accertamenti, il Comune ha deciso di attuare tutte le misure preventive necessarie per ridurre il rischio di diffusione della malattia, trasmessa dalla zanzara Aedes albopictus (zanzara tigre).

La disinfestazione – che prevede trattamenti adulticidi e larvicidi – coinvolgerà sia aree pubbliche sia proprietà private eventualmente interessate. L’area è stata definita tramite una planimetria allegata all’ordinanza e comprende numerose vie del territorio comunale, tra cui: Via Chiari, Via della Pace, Via San Martino, Via San Rocco, Via Mons. Parmigiani, Via Mons. Arturo Pozzi, Via Casnedi e Via IV Novembre.

I trattamenti avranno luogo per tre giorni consecutivi, a partire da sabato 15 novembre, con operazioni previste alle 5 del mattino per limitare al minimo il disturbo alla popolazione. In caso di pioggia o condizioni meteorologiche avverse, il calendario sarà posticipato al primo giorno utile. Le attività saranno eseguite da una ditta specializzata, secondo le direttive fornite da ATS.

Parallelamente agli interventi sul territorio, il Comune invita i residenti a seguire una serie di accorgimenti fondamentali per prevenire la proliferazione delle zanzare e assicurare l’efficacia del piano:

non lasciare ristagni d’acqua in giardini, balconi e aree esterne;

svuotare sottovasi, secchi, grondaie e contenitori;

utilizzare repellenti cutanei e zanzariere, soprattutto nelle ore serali.

Eventuali cittadini direttamente coinvolti dagli interventi in aree private saranno contattati individualmente.

Dall’amministrazione comunale filtra prudenza, ma anche fiducia nelle procedure adottate: «Ringraziamo la popolazione per la collaborazione – si legge nella comunicazione ufficiale – e auspichiamo che, come nei precedenti casi gestiti, l’esito delle verifiche sia negativo».

Tutti i dettagli operativi sono disponibili nell’ordinanza pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Valmadrera.