Cena in Bianco, Valmadrera rinnova la tradizione: appuntamento il 27 giugno al Fatebenefratelli

Partecipanti invitati a vestirsi completamente di bianco e ad allestire personalmente i tavoli nel rispetto dei principi di sostenibilità

Biglietti già disponibili nei punti vendita cittadini, aggiornamenti e informazioni sulla pagina Facebook dedicata

VALMADRERA – Torna uno degli appuntamenti più partecipati e attesi dell’estate valmadrerese. Sabato 27 giugno, a partire dalle 19.30, il Centro Culturale Fatebenefratelli ospiterà una nuova edizione della “Cena con noi… in Bianco”, l’evento conviviale che negli ultimi anni ha coinvolto centinaia di persone, riscuotendo un ampio apprezzamento da parte della cittadinanza.

L’iniziativa è promossa dalla Città di Valmadrera in collaborazione con la Consulta dell’Alimentazione, la Pro Loco Valmadrera e il circuito nazionale Cena in Bianco – Unconventional Dinner, confermando anche per il 2026 una formula fondata su condivisione, stile e attenzione alla sostenibilità.

Come da tradizione, i partecipanti saranno invitati a vestirsi completamente di bianco, contribuendo a creare il caratteristico colpo d’occhio che da sempre contraddistingue la manifestazione. Ogni tavolo sarà inoltre allestito direttamente dai commensali, che porteranno da casa piatti, bicchieri e posate non usa e getta, bottiglie in vetro, il proprio menù e decorazioni in linea con lo spirito dell’evento.

Resta invariata anche la regola che caratterizza la Cena in Bianco fin dalla sua nascita: niente carta e niente plastica, nel rispetto dei principi che ne rappresentano l’essenza – Etica, Estetica, Ecologia, Educazione ed Eleganza.

I biglietti sono già disponibili presso il salone Parrucchiere Simona e Debora di via Manzoni 62 e alla Pasticceria MDM di vicolo Giusti 6. Aggiornamenti, curiosità e indicazioni pratiche saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale “Cena in Bianco Valmadrera”.

L’appuntamento è promosso con il coinvolgimento del vicesindaco Raffaella Brioni e del presidente della Consulta dell’Alimentazione Giancarlo Vassena.