Civate. Appuntamento goloso a Isella domenica 11 ottobre

Polenta, missoltini e tanto divertimento

Un’iniziativa dell’associazione Sant’Andrea

CIVATE – L’Associazione S. Andrea, con il patrocinio del Comune di Civate e in collaborazione con la Parrocchia Santi Vito e Modesto e il Corpo Musicale di Civate, organizza per domenica 11 ottobre l’evento Polenta e Misultin.

Per tutta la giornata, in località Isella, si potranno degustare: polenta e misultin (gli agoni, salati ed essiccati, tipici del lago di Como), polenta taragna, panini con salamelle… anche da asporto. E per i più golosi anche dolci e caldarroste. Dalle 15 intrattenimento musicale a cura del Corpo Musicale di Civate e, a seguire, per i più piccoli un pomeriggio di colori con Gabriella (in caso di maltempo l’evento verrà rimandato a domenica 18 ottobre).