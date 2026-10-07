Civate, conclusi i lavori sulle reti fognarie e sull’acquedotto: investimento da 2,2 milioni

I lavori consentono di ridurre il carico sul collettore intercomunale e sul depuratore Rio Torto di Valmadrera, contribuendo alla tutela del Lago di Annone

Il cantiere non è ancora completamente chiuso: indicativamente da novembre sono previsti i ripristini definitivi delle pavimentazioni

CIVATE – Si chiude a Civate un intervento sulle infrastrutture idriche e fognarie del paese che ha richiesto oltre 2,2 milioni di euro di investimento. Lario Reti Holding ha infatti concluso i lavori di separazione delle reti fognarie e di sostituzione e potenziamento della rete acquedottistica, avviati nell’autunno 2024.

Le opere hanno interessato diverse zone del territorio comunale e hanno avuto come obiettivo principale la separazione tra le acque bianche, provenienti dalle precipitazioni meteoriche, e le acque nere, derivanti dagli scarichi fognari.

L’intervento permette di ridurre il carico idraulico sul collettore intercomunale e sull’impianto di depurazione Rio Torto di Valmadrera, contribuendo inoltre alla prevenzione di eventuali sversamenti di reflui nel bacino occidentale del Lago di Annone.

Sul fronte della rete fognaria, i lavori hanno coinvolto le vie Monsignor Gilardi, Coppola, F. Broggi, Borgo delle Noci, Cherubino Villa, Stretta e N. Sauro, oltre alle piazze San Calogero e Garibaldi. Sono state posate nuove condotte dedicate alle acque nere, mentre quelle già presenti sono state convertite per consentire lo smaltimento delle sole acque meteoriche.

In via Roncaglio e via Belvedere sono state inoltre eliminate alcune situazioni nelle quali era possibile una commistione tra le due reti.

Parallelamente, Lario Reti Holding è intervenuta sulla rete dell’acquedotto. Nelle aree interessate dal cantiere sono state sostituite le tubazioni per la distribuzione dell’acqua potabile ormai deteriorate e sono stati realizzati ulteriori interventi di efficientamento anche in via Manzoni.

La scelta di procedere contemporaneamente sulle diverse infrastrutture ha consentito di ottimizzare le attività di cantiere e di limitare la necessità di intervenire nuovamente sulle stesse strade.

Con la conclusione delle opere sulle reti, il progetto entra ora nella fase finale. Indicativamente con l’inizio di novembre si procederà con la pavimentazione definitiva delle strade e delle aree interessate dai lavori. I ripristini saranno eseguiti dopo il necessario periodo di assestamento del terreno conseguente agli scavi.

L’Amministrazione comunale di Civate, nelle persone del sindaco Isella e del vicesindaco Scola, sottolinea la portata dell’intervento e ringrazia Ufficio d’ambito di Lecco e Lario Reti Holding per le opere realizzate sul territorio.

Un ringraziamento viene rivolto anche ai cittadini, per la pazienza e la collaborazione durante le diverse fasi di un cantiere complesso e di lunga durata, che ha interessato alcune aree particolarmente sensibili del paese, tra cui il centro storico e le vie limitrofe.

L’Amministrazione auspica che, una volta completati i ripristini definitivi e recuperato il decoro delle pavimentazioni, la cittadinanza possa nel medio periodo apprezzare anche gli effetti dell’intervento sul fronte della riduzione dell’impatto degli inquinanti nel Lago di Annone.

Le opere consentono così di migliorare complessivamente l’efficienza delle infrastrutture idriche e fognarie di Civate, riducendo le perdite della rete acquedottistica e contribuendo alla tutela del lago e al corretto funzionamento del sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue.