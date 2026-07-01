Civate, gli incentivi del nuovo impianto fotovoltaico finanzieranno il Fondo di Comunità

Lario Reti Holding destinerà al Fondo circa 18 mila euro all’anno derivanti dagli incentivi per l’autoconsumo a distanza

Le risorse sosterranno progetti sociali, educativi e ambientali a favore della comunità

CIVATE – La transizione energetica diventa un’opportunità di sviluppo sociale per il territorio. È questo l’obiettivo dell’accordo tra Lario Reti Holding e il Comune di Civate, che prevede di destinare gli incentivi generati dal nuovo impianto fotovoltaico realizzato presso il serbatoio del Rii al Fondo di Comunità di Civate.

L’impianto, della potenza di 600 kW, è entrato in produzione e Lario Reti Holding ha annunciato che richiederà al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’accesso agli incentivi previsti per l’autoconsumo a distanza. Le risorse, stimate in circa 18 mila euro all’anno per vent’anni, saranno interamente destinate alla comunità.

I contributi confluiranno nella Fondazione Comunitaria del Lecchese, individuata come soggetto garante della gestione, con il vincolo di alimentare il Fondo della Comunità di Civate. Le somme saranno utilizzate per finanziare progetti di carattere sociale, educativo e ambientale a beneficio del territorio.

L’iniziativa consentirà al Fondo di Comunità di disporre di risorse stabili nel tempo, da destinare a interventi di solidarietà e sostegno alle persone più fragili. Tutte le attività finanziate saranno rendicontate secondo le modalità previste dal GSE, a garanzia della massima trasparenza.

L’accordo rappresenta un esempio di collaborazione tra pubblico e azienda di servizio, in cui gli investimenti nella sostenibilità ambientale producono ricadute dirette sulla comunità locale. L’iniziativa è inoltre dedicata alla memoria di quattro figure particolarmente significative per Civate: l’ex sindaco Rino Mauri, la dottoressa Emanuela Spreafico, Domenico Castagna e Livio Agostoni, da sempre impegnati nella vita sociale e associativa del paese.

“Questo accordo dimostra come la transizione ecologica non sia solo un dovere ambientale, ma anche uno straordinario volano di coesione sociale”, afferma il sindaco di Civate Angelo Isella. “Le risorse prodotte sul nostro territorio torneranno direttamente ai cittadini, sostenendo i progetti del Terzo Settore e offrendo risposte ai bisogni delle fasce più fragili. Come Amministrazione comunale riserveremo particolare attenzione alle iniziative a favore delle giovani coppie e delle famiglie con bambini”.

Sulla stessa linea il presidente di Lario Reti Holding Lorenzo Riva: “L’avvio a pieno regime del fotovoltaico al serbatoio del Rii rappresenta un passo concreto verso la neutralità energetica dei nostri impianti e rafforza il legame con il territorio. Siamo orgogliosi che gli incentivi possano tradursi in progetti educativi e sociali a beneficio della comunità di Civate”.