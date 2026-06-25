Civate. La professoressa Anna Canfalone va in pensione: “Riferimento per tanti studenti”

Lunedì alle 18.30 in Comune si terrà un momento di riconoscimento pubblico

CIVATE – L’Amministrazione Comunale di Civate saluta la Professoressa Anna Canfalone in occasione del suo pensionamento. “Si tratta di un traguardo importante, che segna la conclusione di una lunga e preziosa carriera dedicata all’insegnamento, alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni del nostro paese” spiegano dal Comune.

“Nel corso dei suoi anni di servizio presso l’Istituto Comprensivo di Civate, la Prof.ssa Canfalone ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per migliaia di studenti, per le loro famiglie e per l’intera comunità civatese, distinguendosi per competenza, passione educativa, dedizione e profondo senso del dovere. Il suo impegno quotidiano ha contribuito in maniera significativa alla crescita culturale e umana di intere generazioni, lasciando un segno indelebile nella storia della nostra comunità”.

A nome di tutta la cittadinanza, l’Amministrazione Comunale rivolgerà un ringraziamento speciale alla Prof.ssa Anna Canfalone nel corso di un momento di saluto e riconoscimento che si terrà lunedì 29 giugno 2026 alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Civate.

L’intera comunità è invitata a partecipare per condividere un sentito grazie a una docente che, con il suo lavoro e la sua passione, ha accompagnato il percorso di crescita di tanti giovani e ha contribuito in modo significativo alla vita del paese.