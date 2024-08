Civate. Sabato 31 agosto il Cardinale Ravasi a San Pietro al Monte

Giornata importante per il sito in lista per la candidatura Unesco

Alle ore 11 il cardinale lecchese celebrerà la Santa Messa

CIVATE – Una giornata importante a San Pietro al Monte quella di sabato 31 agosto. Nella splendida basilica romanica sopra Civate, infatti, verrà celebrata una Santa Messa presieduta dal Cardinale lecchese Gianfranco Ravasi. La partenza da Civate è fissata alle 9.15 in via Valle Dell’Oro, località Mombello, mentre la funzione è fissata per le ore 11. Per permettere a coloro che, per impedimenti fisici, non possono salire a piedi a San Pietro al Monte, versando un contributo, sarà possibile accedere al complesso con l’elicottero.

“Un sincero e sentito ringraziamento al dottor Romano Negri, presidente emerito della Fondazione Comunitaria del Lecchese, per il contatto che ha permesso la presenza del Cardinale Ravasi a Civate – hanno detto gli organizzatori -. Sarà l’occasione per il Cardinale per visitare la Basilica con gli ultimi restauri e tutto il complesso monastico che è in lista per la candidatura Unesco nell’ambito del progetto Insediamenti Benedettini Altomedievali in Italia”.

Alle 12.30 l’Associazione Amici di San Pietro al Monte offrirà il pranzo a coloro che raggiungeranno il sito in elicottero (il rientro è fissato a partire dalle 15.30). La giornata sarà animata da I Picett del Grenta. In occasione dell’evento, dalle 9.15 alle 10.45 e dalle 15.15 alle 17 l’accesso al prato davanti alla Basilica non sarà consentito per le operazioni di trasporto in elicottero. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Per informazioni su costi e prenotazioni: 346.3066590; eventi@amicidisanpietro.it; www.amicidisanpietro.it.