Civate. San Pietro al Monte raggiungibile in elicottero sabato 30 agosto

Un’opportunità riservata solo a chi ha difficoltà a salire a piedi

Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa, seguita da una visita guidata al complesso

CIVATE – Il complesso di San Pietro al Monte sarà raggiungibile sabato 30 agosto in elicottero, un’opportunità riservata a chi ha difficoltà a salire a piedi. Per usufruire di questo servizio è previsto un contributo.

Il programma prevede la partenza alle 9.15 da Civate, in via Valle dell’Oro, località Mombello. Alle 11 sarà celebrata la Santa Messa da monsignor Erminio De Scalzi e don Luca Civardi, seguita da una visita guidata al complesso.

Alle 12:30 è previsto un pranzo offerto dall’Associazione Amici di San Pietro al Monte, mentre alle 15:30 è previsto il ritorno in elicottero.

Ai visitatori non coinvolti nell’evento sarà vietato l’accesso alla chiesa e alle aree verdi circostanti il complesso dalle 9 alle 17.

Per informazioni su orari, costi e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione Amici di San Pietro al Monte al numero 346 3066590 o scrivere una mail a segreteria@amicidisanpietro.it

L’evento sarà annullato in caso di maltempo.