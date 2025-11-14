Civate. Torna l’evento annuale a sostegno del Fondo della Comunità

In programma la cena di solidarietà a sostegno di progetti sociali, educativi e culturali

Appuntamento a venerdì 28 novembre

CIVATE – Anche quest’anno torna la cena annuale, rivolta ad associazioni locali, imprenditori e professionisti del territorio, a sostegno delle iniziative promosse dal Fondo della Comunità di Civate, istituito nel 2019 in memoria di Emanuela Spreafico, Domenico Castagna, Livio Agostoni e Rino Mauri.

“Chiunque può diventare promotore e sostenitore del Fondo. Donare non solo aiuta chi riceve, ma arricchisce chi dona, insegnando a riconoscere i bisogni della comunità: ogni contributo versato al Fondo si trasforma in un beneficio moltiplicato per tutti” sottolineano gli organizzatori.

L’evento si terrà venerdì 28 novembre alle ore 19:45 presso l’oratorio di Civate. Il contributo minimo per partecipare è di 75 euro. Tutte le donazioni, effettuate da privati o aziende, sono fiscalmente deducibili.

Negli ultimi sei anni il Fondo ha raccolto risorse e finanziato numerosi progetti nei settori sociale, educativo e culturale, rivolti principalmente alla comunità civatese e promossi dalle associazioni del territorio. Il sostegno del Fondo ha però raggiunto anche realtà sovracomunali, come l’Ospedale di Lecco.

Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il 21 novembre, contattando il numero 0341.551858 (dal lunedì al giovedì, 14-18; venerdì e sabato, 9-12) oppure inviando un’e-mail a biblioteca@comune.civate.lc.it.