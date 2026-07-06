Comunità Montana, contributi alle associazioni per la manutenzione dei sentieri: stanziati 10mila euro

Fino a 500 euro per ogni progetto di manutenzione ordinaria della viabilità montana

Domande entro il 30 luglio

VALMADRERA – La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino mette a disposizione 10mila euro per sostenere le associazioni impegnate nella manutenzione ordinaria della viabilità minore montana. L’obiettivo è valorizzare il territorio e favorire la cura di sentieri e percorsi di interesse collettivo.

L’iniziativa nasce nell’ambito del regolamento per la concessione di contributi finanziari alle associazioni per interventi di manutenzione ordinaria della viabilità minore montana, approvato dall’Assemblea Comunitaria con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2026. Successivamente, con la deliberazione n. 45 del 24 giugno 2026, la Giunta Esecutiva ha dato il via libera al bando relativo all’anno in corso.

Possono presentare domanda le associazioni senza fini di lucro che, tra gli scopi statutari, prevedono la tutela e la cura del territorio, anche con finalità sportive, e che siano dotate di adeguate polizze assicurative per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi.

I contributi sono destinati esclusivamente a interventi di manutenzione ordinaria, come il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva lungo i cigli dei sentieri e dei percorsi individuati o in aree aperte ben delimitate. Gli interventi potranno riguardare sentieri e spazi di proprietà pubblica, in via prioritaria, oppure aree private di interesse e utilizzo collettivo, con particolare attenzione alle attività di prevenzione degli incendi boschivi.

Il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda è pari a 500 euro. Oltre al sostegno economico, la Comunità Montana potrà concedere in comodato d’uso gratuito alcune attrezzature utili per gli interventi di manutenzione, tra cui soffiatori, decespugliatori, motoseghe e potatori a batteria.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 30 luglio 2026, consegnandole all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana, in via Pietro Vasena 4 a Galbiate, oppure inviandole tramite Pec all’indirizzo cm.larioorientale_vallesmartino@pec.regione.lombardia.it.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Agricoltura, Lavori Pubblici, Antincendio Boschivo e Patrimonio al numero 0341 240724 (interno 6) oppure scrivere all’indirizzo info@comunitamontana.lc.it.