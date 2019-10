Concorso di poesia e mostra “Vita”, a Valmadrera serata dedicata alla cultura

Successo di pubblico per il doppio appuntamento di sabato sera

Tutti i premiati del concorso “Dionigi Villa: Nis il poeta”

VALMADRERA – La biblioteca civica e l’assessorato alla cultura del comune di Valmadrera, in collaborazione con l’Associazione “Banca del Tempo di Valmadrera”, esprimono la loro soddisfazione per l’esito molto positivo della serata di premiazione della quarta edizione del Concorso di Poesia e Racconti Brevi “Dionigi Villa: Nis il poeta” e dell’inaugurazione della mostra “Vita”.

Il mese della poesia a Valmadrera ha infatti raggiunto il momento clou con la serata di sabato 26 ottobre. Alle 19.30, presso la sala ex aequo del Centro Culturale Fatebenefratelli, ha avuto luogo l’inaugurazione della mostra di pittura e ceramiche “Vita”. Introdotte dall’assessore Raffaella Brioni, le artiste Vincenza Minio, Tina Bux e Chiara Romanò hanno illustrato le loro opere di fronte a un folto pubblico.

La mostra rimarrà aperta il 28 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, il 29 ottobre dalle 10 alle 12 e il 30 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

In una sala gremita del Centro Culturale ha avuto quindi luogo la premiazione del concorso di poesia dedicato alla memoria della figura valmadrerese di Nis, poeta spontaneo e “contadino”. Il concorso, che si divide in cinque sezioni a tema libero (Poesia inedita Ragazzi, Poesia inedita Adulti, Poesia inedita in dialetto lecchese, Racconti inediti Adulti, Racconti inediti Ragazzi) ha visto la partecipazione di 75 concorrenti, per un totale di 138 opere, in crescita rispetto all’edizione precedente (con 64 partecipanti e 97 opere). La serata, moderata dalla giornalista Marta Colombo, ha avuto inizio con la presentazione del concorso da parte del sindaco Antonio Rusconi e dell’Assessore ai Servizi Bibliotecari Raffaella Brioni.

Dopo la presentazione della giuria (composta da Vincenzo Dell’Oro, Paola Gandola, Valeria Gerosa, Giovanna Rotondo, Assunta Tedesco) l’ospite Gianfranco Scotti ha letto le poesie vincitrici; infine le autorità con l’aiuto di Arcangelo Giovinazzo vicepresidente della banca del Tempo hanno consegnato i premi ai vincitori:

SEZIONE A – POESIA RAGAZZI

Il Sole di LEONARDO PEREGO – LA VALLETTA BRIANZA Non solo note di SARA CIAPPONI – CASTELLO BRIANZA Liberi di NOEMI CAGLIANI – LA VALLETTA BRIANZA

SEZIONE B – POESIA ADULTI

Profumi di quiete di RITA POLTI – VALMADRERA Niente può essere chiuso in un alito di vento di FRANCANTONIO CORTI – MALGRATE Com’è bella la mia campagna di TIZIANO SIRONI – CASATENOVO

SEZIONE C – POESIA IN DIALETTO

Riposa careten di TIZIANO SIRONI – CASATENOVO Una strana danza di TIZIANO SIRONI- CASATENOVO

SEZIONE D – RACCONTO BREVE RAGAZZI

L’insetto che salva un paese di GIOVANNI BELGERI – OLIVETO LARIO Un amico straordinario di CRISTINA RUSCONI – VALMADRERA La tempesta di VALENTINA MAZZEI – OLGINATE

SEZIONE E – RACCONTO BREVE ADULTI

Un lontano (ap)parente di PAOLO VERGANI – CERNUSCO LOMBARDONE L’alba e il tramonto di VERONICA DELL’ORO – VALMADRERA Passato l’inverno di VALENTINA CAMBIAGO – ARCORE

Oltre ai premi per i vincitori (un assegno, un regalo o un attestato a seconda della posizione raggiunta), sono state consegnate copie dell’antologia delle opere candidate a tutti i concorrenti. L’esito molto positivo della serata e l’ampia partecipazione di pubblico hanno coronato il lungo impegno organizzativo da parte dell’amministrazione, ma soprattutto hanno dimostrato le risorse e le capacità, anche in ambito creativo ed artistico, del nostro territorio.