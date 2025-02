Domenico Isella è il nuovo presidente del Corpo Musicale Santa Cecilia di Valmadrera

Massimo Erroi cede il testimone dopo 9 anni alla guida dell’associazione

Eletti i nuovi componenti del consiglio direttivo per il triennio 2025/28

VALMADRERA – Il Corpo Musicale Santa Cecilia ha rinnovato il suo consiglio direttivo e la guida dell’associazione, che passa da Massimo Erroi a Domenico Isella. Infatti, giovedì 13 febbraio si è tenuta l’assemblea annuale dei soci, in cui il presidente uscente Erroi ha ringraziato la banda per i nove anni passati insieme ricchi di soddisfazioni. La riunione è stata occasione per eleggere i nuovi componenti del consiglio direttivo per il triennio 2025/28, che successivamente ha nominato Presidente e Vicepresidente dell’associazione.

Di seguito i nominativi del nuovo consiglio:

Domenico Isella: Presidente

Fabio Galbusera: Vicepresidente

Michele Magni: segretario

Riccardo Erroi

Gabriele Rota

Leonardo Vassallo

Marco Rusconi (delegato del Parroco)

Di seguito le parole del neopresidente Domenico Isella: “Banda significa note, strumenti, spartiti, insomma… musica. Ma non solo: da oltre 100 anni la Banda è una realtà importante per tutta la comunità di Valmadrera. Costanza nelle prove settimanali, impegno nel realizzare concerti ed esibizioni di alto valore artistico, presenza viva nelle manifestazioni religiose e civili, una scuola allievi per scoprire quanto è bello suonare insieme, valorizzazione dei giovani, aggregazione. La Banda di Valmadrera è un gruppo straordinario di musicisti, allievi, genitori, amici, soci e semplici simpatizzanti che nella musica ha scoperto e trovato un valore così straordinario che lo vuole condividere e donare a tutti. Grazie quindi a tutte queste persone. Grazie a chi ha speso e continua a dedicare il suo tempo alla nostra associazione. Grazie a chi semplicemente vorrà venire ad ascoltarci. Vi aspettiamo ai nostri prossimi appuntamenti!”