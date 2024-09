Pensionamenti nella scuola: Valmadrera ringrazia Mariella Regazzoni e Franca Sterrantino

Il sindaco Cesare Colombo, insieme alla Giunta, ha organizzato un momento di ringraziamento

“In una comunità il contributo di ognuno, soprattutto quello educativo, è determinante”

VALMADRERA – Lunedì sera, come è tradizione, il sindaco Cesare Colombo insieme alla Giunta ha ricevuto due persone che hanno concluso la loro collaborazione con il Comune di Valmadrera per pensionamento. Nel suo intervento, il sindaco, ha sottolineato come in una comunità il contributo di ognuno, soprattutto quello educativo, sia determinante.

La professoressa Mariella Regazzoni, ha evidenziato la sua attività di insegnante di sostegno dal 1978 con esperienze importanti quali La Nostra Famiglia e la Don Gnocchi e dal 2015 il trasferimento a Valmadrera dove ha avuto l’incontro con la piccola Annapia Zampaglione (presente la mamma Marianna) che è stata un’esperienza molto arricchente come con tanti bimbi con disabilità.

Franca Sterrantino ha invece descritto la sua esperienza di ausiliaria dall’inizio agli Anni ’80 in particolare dalla scuola elementare Cesare Battisti, struttura poi demolita e dove ora sorge il nuovo municipio e dunque successivamente alla scuola Leopardi dove ricorda con affetto e stima il rapporto con gli insegnanti e con gli alunni, che oggi, diventati adulti, la fermano per salutarla.

Un piccolo momento ma di profonda gratitudine, come ha concluso il sindaco Colombo al termine dell’incontro.