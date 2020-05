Educazione ambientale. Silea dedica una pagina a bambini e insegnanti

Silea prosegue online l’attività di educazione ambientale

Aperta una pagina specifica dedicata ai bambini a casa e agli insegnanti

VALMADRERA – Nonostante le limitazioni imposte dalla diffusione del Covid-19, Silea continua la propria attività di sensibilizzazione ambientale per le scuole. Avendo dovuto sospendere il ciclo di incontri nelle classi, attraverso i quali veniva abitualmente promossa l’educazione ambientale per i bambini e i ragazzi, Silea ha deciso di creare una pagina dedicata sul proprio sito www.sileaspa.it dal titolo “Pillole di educazione ambientale a distanza per le scuole: attività e spunti sul riciclo e sulla sostenibilità”.

Attraverso questa pagina, ogni settimana Silea pubblica un approfondimento, un gioco, un video, che possono essere di supporto alle lezioni a distanza svolte dagli insegnanti, ma rappresentano anche una semplice ma utile attività di svago per i bambini. A piccoli passi, è possibile così scoprire come costruire simpatici oggetti con materiali di recupero e approfondire la storia, il recupero e il riciclo dei diversi materiali con cui si ha a che fare tutti i giorni: la plastica, la carta, i metalli, il tetrapak, etc.

Per promuovere queste novità ed essere costantemente informati sui suoi nuovi contenuti, Silea ha anche creato sul proprio profilo Facebook la rubrica settimanale “il piccolo riciclone”, mentre attraverso sezione “News” della App Differenziati vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti al riguardo. Grandi e piccoli sono dunque invitati a seguire questa nuova iniziativa sui canali di comunicazione Silea.

“E’ un modo nuovo per confermare la vicinanza di Silea ai cittadini dei Comuni soci. – spiega Domenico Salvadore, presidente di Silea spa -. L’attività di educazione ambientale è da sempre una delle nostre priorità: attraverso iniziative come gli incontri, i laboratori e oggi la formazione online, SILEA dimostra di credere nel valore della sensibilizzazione in tema di sostenibilità ed economia circolare, consapevole che i giovani possono davvero contribuire, con i loro comportamenti, a influenzare positivamente anche le proprie famiglie”.

La proposta va ad aggiungersi alla Collana dei Quaderni Silea, una serie di storie a tema ambientale appositamente create per i bambini, insieme alle dispense creative che racchiudono decine di progetti legati al riciclo e che possono costituire un ottimo passatempo “ecologico”. Tutto scaricabile dal sito Silea nella sezione dedicata alle scuole.