Festa a Valmadrera per i 100 anni di Remo Arrigucci

Originario di San Giovanni Valdarno, nel 1965 ha costruito la sua casa in città

Titolare di una piccola azienda artigiana ha lavorato fino a oltre settant’anni

VALMADRERA – Anche un uomo si aggiunge ai centenari di Valmadrera. Nella giornata di ieri, 4 novembre, nella sua casa di via Promessi Sposi, ha compiuto 100 anni Remo Arrigucci.

Proveniente da San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, subito dal dopoguerra con i fratelli si è spostato al nord e nel 1965 ha costruito la casa dove abita a Valmadrera, con annessa una piccola azienda artigiana dove ha operato fino a oltre settant’anni.

A festeggiarlo la figlia Ornella con il marito Claudio Mazzoleni e i nipoti Sara e Andrea. Un momento di festa, vissuto con grande serenità e dove, nonostante gli ultimi risultati, non poteva mancare, la bandiera e lo scudetto dell’amata Fiorentina.

Erano presenti al momento di festa, il sindaco Cesare Colombo, l’Assessore Antonio Rusconi e il Parroco don Isidoro Crepaldi. E al termine brindisi, con la torta dei 100 anni, tagliata dal festeggiato Remo e dalla figlia Ornella.