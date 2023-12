Il dono della maestra Jolanda, l’eredità per borse di studio a Malgrate e Valmadrera

La storica insegnante, originaria di Trento, era scomparsa nel 2020 a 101 anni di età

La donna non ha mai dimenticato il suo paese adottivo e ha voluto fare un dono alla scuola dove ha insegnato

VALMADRERA – A Natale ci sono racconti, favole di generosità, di gioia, forse perché a Natale, si dice, “dobbiamo essere tutti più buoni”. A volte le storie diventano realtà e allora ci accorgiamo anche delle belle notizie, delle persone buone che ci circondano e rendono più felice la nostra vita.

“Negli scorsi giorni sono stato contattato dal direttore della Fondazione Crosina Sartori Cloch di Trento per un lascito della maestra Jolanda Vecchietti ai comuni di Valmadrera e Malgrate – racconta il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi -. La maestra Vecchietti è scomparsa il 17 settembre 2020 a oltre 101 anni, a Trento e, da sindaco, l’avevo sentita per i suoi 100 anni, mentre era andata a trovarla l’assessore Rita Bosisio, sua alunna, molto affezionata e che con altre amiche aveva sempre mantenuto i rapporti con la loro maestra”.

Jolanda Vecchietti era nata a Trento, ma era arrivata nel 1958 a Valmadrera dopo una carriera scolastica iniziata in Dalmazia, proseguita prima in Istria e poi a Trento, trasferendosi a Oggiono nel 1950. Aveva lasciato Valmadrera nel 1974 quando, per accudire la mamma malata, ha dovuto con immenso dispiacere abbandonare la scuola. Nell’occasione del centenario l’avevano ricordata tante alunne e in particolare la dirigente scolastica Maria Assunta Dolzini.

L’indimenticata maestra non si è mai dimenticata del suo paese adottivo e nel testamento ha disposto: “Prego inoltre di voler fare istituire altre due borse di studio di euro 1500 (ciascuna annue) da assegnare tramite i rispettivi sindaci a Valmadrera e a Malgrate, dove abbiamo insegnato (la sorella di Jolanda, Lidia Vecchietti, aveva insegnato a Malgrate e premiata con una medaglia d’oro dal sindaco Pietro Scola)”.

“Nei prossimi giorni ci incontreremo con il direttore della Fondazione e il sindaco di Malgrate, per concordare i criteri sui quali assegnare le borse – conclude Rusconi -. Penso che tante alunne di Valmadrera saranno contente di questo dono e di questo ricordo”.