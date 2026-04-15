Il Garante Bettiga in visita alla “Sacra Famiglia – Oltre Noi” per conoscere attività e servizi

La visita, avvenuta nell’ambito delle attività istituzionali di monitoraggio e dialogo con i servizi presenti sul territorio, ha rappresentato un momento di confronto diretto con una delle realtà significative del territorio lecchese. Nel corso dell’incontro, Bettiga ha avuto modo di approfondire le attività svolte dalla struttura, incontrare gli operatori e conoscere da vicino i servizi offerti agli ospiti.

“Ho apprezzato molto la qualità dell’assistenza, l’attenzione alla persona e l’impegno quotidiano degli operatori e dei volontari, che contribuiscono a creare un ambiente inclusivo e orientato alla dignità e al benessere degli utenti e del loro futuro”, ha dichiarato al termine della visita.

L’iniziativa si inserisce in un percorso volto a promuovere buone pratiche, rafforzare le reti locali e garantire la tutela dei diritti delle persone più vulnerabili. In questo senso, il Garante ha sottolineato l’importanza di sostenere e valorizzare realtà come “Sacra Famiglia – Oltre Noi ODV”, definite “un presidio fondamentale di solidarietà e coesione sociale e un’eccellenza della nostra Regione”.