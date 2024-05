In viaggio con Pamela, dal 3 giugno le candidature alla 4^ edizione

L’istituzione del bando ha lo scopo di far conoscere l’impegno nel mondo della disabilità

Pamela Cazzaniga era una travel blogger e faceva parte del consiglio comunale di Valmadrera

VALMADRERA – Il 3 giugno aprono le candidature della quarta edizione del premio istituito dal fondo “In viaggio con Pamela. Crederci sempre…arrendersi? Mai!“. Il comitato promotore ricorda Pamela Cazzaniga, prematuramente scomparsa nel marzo 2020 nel giorno del suo 44esimo compleanno (qui l’articolo).

Pamela Cazzaniga, consigliere comunale a Valmadrera, travel blogger e scrittrice da oltre 20 anni, era costretta a stare sulla sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale in cui perse la vita l’amica Elisa. Pur di fronte a oggettive limitazioni, Pamela ha saputo reinventarsi affrontando con coraggio e determinazione le sfide della vita. Ha avuto la capacità di fare della disabilità un’opportunità allargando i propri orizzonti geografici e mentali. La disabilità l’ha portata ad apprendere nuove abilità. Il grande passo che Pamela ha saputo compiere è stato quello di accettarsi e accettare la propria situazione prendendo in mano la propria vita, ricominciando a sognare. Ha saputo concentrarsi su ciò che poteva fare e non soffermarsi su ciò che non poteva più fare.

L’istituzione del bando fortemente voluta dalla mamma, Luisella Fumagalli e dagli amici, ha lo scopo di riconoscere e far conoscere il lavoro di quelle realtà, anche individuali, che si impegnano nel mondo della disabilità e che non si sono arrese di fronte alle avversità della vita.

Il Regolamento e il modulo d’iscrizione potranno essere ritirati presso: Segreteria del Comune di Valmadrera – Via Roma, 31 – Valmadrera Biblioteca Civica di Valmadrera – Via Fatebenefratelli, 6 – Valmadrera. Il Regolamento e il modulo d’iscrizione possono inoltre essere scaricati online dai siti istituzionali dei Comuni di Valmadrera e Oggiono. Verranno inoltre proposte altre due iniziative per la sensibilizzazione sul tema della disabilità e per la raccolta fondi: la prima sarà una cena aperta ad amici e simpatizzati fissata per il 4 ottobre e la vendita di fiori ai mercatini natalizi.