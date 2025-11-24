In viaggio con Pamela. Il fondo sostiene il progetto “Pedaliamo Insieme” per l’inclusione

Un contributo per promuovere autonomia, inclusione e benessere dei ragazzi del Centro Diurno Disabili

VALMADRERA – Il contributo economico del fondo “In viaggio con Pamela, crederci sempre…arrendersi? mai!”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato alla memoria della consigliera comunale e travel blogger Pamela Cazzaniga, scomparsa improvvisamente il 28 marzo 2020 a soli 44 anni, ha assegnato i 2mila euro previsti dal bando alla Cooperativa Arcobaleno di Valmadrera, realtà che da quarant’anni rappresenta un punto di riferimento per l’inclusione e il sostegno alle persone con disabilità, portando avanti quei valori di speranza e determinazione che Pamela ha saputo trasmettere con il suo esempio.

Il contributo sarà destinato al progetto “Pedaliamo Insieme”, che prevede il noleggio di biciclette speciali, accessibili a persone con ogni tipo di disabilità. Grazie a questa iniziativa, i ragazzi e le ragazze del Centro Diurno Disabili potranno vivere esperienze di autonomia, benessere psicofisico e socializzazione, usufruendo delle biciclette per un intero anno senza alcun costo per le famiglie.

“Il progetto, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale La Vecchia Quercia e FIAB LeccoCiclabile, costituisce un esempio concreto di inclusione e innovazione sociale, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire il territorio in modo sicuro e confortevole, superando barriere sia fisiche sia culturali” spiegano i coordinatori.

L’Associazione Arcobaleno, con sede in via Promessi Sposi 129 a Valmadrera, conferma così il proprio impegno a favore delle persone con disabilità, promuovendo attività che valorizzano le capacità di ciascuno e rafforzano il senso di comunità.