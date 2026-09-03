Incendio Moregallo: il 19 settembre la cerimonia di ringraziamento

“La gratitudine delle comunità locali verso tutti coloro che hanno operato durante l’emergenza”

Appuntamento alle 10.30 presso l’auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli a Valmadrera

LECCO – “Cerimonia di ringraziamento: per esprimere la gratitudine delle comunità locali verso tutti coloro che hanno operato in occasione della recente ’emergenza Moregallo’. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”. E’ questa l’iniziativa organizzata da Comune di Valmadrera, Comune di Mandello e Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino per sabato 19 settembre alle ore 10.30 presso l’auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli a Valmadrera.

L’incendio del Moregallo ha tenuto tutti col fiato sospeso per una decina di giorni e ha visto l’impegno costante di decine e decine di persone, in primis i Volontari dell’Antincendio Boschivo e i Vigili del Fuoco, che si sono trovati ad operare in condizioni di caldo estremo. Una imponente macchina dei soccorsi che ha collaborato per contrastare una emergenza senza precedenti. Da qui la volontà di dedicare un momento di riconoscimento per tutti coloro che si sono impegnati per la comunità.