“Inclusione in musica”: con gli Aironi Neri una serata a sostegno del Polo “Oltre Noi”

Sabato 8 novembre il Teatro Artesfera ospita il concerto-tributo ai Nomadi del gruppo Aironi Neri
Ingresso libero e raccolta fondi per l’acquisto di una barella-doccia destinata alla struttura per disabili “Oltre Noi”
VALMADRERA – Il Teatro Artesfera di Valmadrera ospiterà, sabato 8 novembre alle ore 21, la serata “Inclusione in musica”, un evento che unisce spettacolo, partecipazione e solidarietà a favore del Polo della disabilità “Oltre Noi”.
Sul palco saliranno gli “Aironi Neri”, noto gruppo musicale che interpreterà i brani più amati dei Nomadi, accompagnato dall’amico Andrea Gentileschi. Un viaggio tra i successi di Augusto Daolio e della sua band, da “Io Vagabondo” a “Canzone per un’amica”, per una serata di emozioni e ricordi condivisi.
L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento posti, prevede la possibilità di lasciare un’offerta volontaria. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di una nuova barella-doccia per disabili per la struttura residenziale “Oltre Noi” di via Promessi Sposi, che accoglie circa venti persone con disabilità.
“Queste iniziative hanno non solo lo scopo di raccogliere risorse, ma anche di tenere alta l’attenzione da parte di tutti in merito al tema dell’aiuto alle persone più fragili, ricordando a tutti noi come sia importante in una comunità stare dalla parte delle persone più in difficoltà”, spiega Patrizia Brusadelli, presidente dell’Associazione “Oltre Noi”.
Anche l’Amministrazione Comunale sostiene l’evento: “Una bella iniziativa, che consente di abbinare il divertimento alla possibilità di supportare il Polo residenziale “Oltre Noi”, una realtà importante del nostro territorio, che ha da alcuni anni tramite la gestione di Sacra Famiglia affianca il Centro diurno disabili presente da quasi 40 anni” commenta il Sindaco di Valmadrera Cesare Colombo.
Un ringraziamento speciale va alla Parrocchia di Valmadrera e ai volontari di Artesfera, che hanno messo a disposizione la sala teatro per l’iniziativa.
Gli organizzatori – Associazione Oltre Noi Odv, Cooperativa Arcobaleno e Fondazione Sacra Famiglia – invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa serata di musica, inclusione e solidarietà.
Per informazioni: Polli Simone – 334 582 0801