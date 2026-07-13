L’Assalto ai Corni richiama 400 escursionisti: grande partecipazione al Rifugio SEV a Pianezzo

La manifestazione della ASD SEV Valmadrera si è svolta lungo i percorsi con partenza da Valmadrera, Valbrona e Canzo

Tra gli appuntamenti anche il secondo incontro della rassegna “Raccontami la montagna – Libri tra lago e montagne”, con le letture animate per bambini di Serena Casini

VALMADRERA – Una domenica di montagna, sport e convivialità ha accompagnato la nuova edizione dell’“Assalto ai Corni”, la manifestazione organizzata dalla ASD SEV Valmadrera che ha richiamato circa 400 partecipanti al Rifugio SEV a Pianezzo.

L’iniziativa, andata in scena domenica 12 luglio, aperta a tutti e senza carattere competitivo, ha visto escursionisti e appassionati raggiungere il rifugio lungo i percorsi predisposti con partenza da Valmadrera, Valbrona e Canzo, dove è avvenuta anche la consegna dei gadget riservati ai partecipanti. La giornata si è poi sviluppata all’insegna della condivisione e della passione per la montagna.

Dopo gli arrivi al rifugio, la mattinata è proseguita con la Santa Messa celebrata alla cappelletta dedicata ai caduti della montagna e ai soci SEV defunti. A seguire l’aperitivo e il pranzo, consumato al rifugio o all’aperto nel prato, prima dell’estrazione della lotteria che ha concluso una giornata molto partecipata.

Tra gli appuntamenti proposti anche il secondo incontro della rassegna “Raccontami la montagna – Libri tra lago e montagne”, con Serena Casini della “Libreria Volante”, che ha proposto letture animate per bambini al Rifugio SEV.

La SEV ha inoltre comunicato che il Rifugio di Pianezzo resterà temporaneamente chiuso dal 20 al 31 luglio per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare la struttura e i servizi offerti. La riapertura è prevista per sabato 1° agosto 2026.