Nuovo innesto in casa Starlight Valmadrera: ecco Valentina Ceccato

Valentina Ceccato si prepara a dare il suo contributo alla causa Starlight

Atleta ancora giovane, classe 1998, caratese di nascita e residente a Cabiate nel comasco, ma con alle spalle un buon bagaglio di esperienze

VALMADRERA – “Ho sempre praticato solamente basket ed ho iniziato a 6 anni grazie a mio fratello e al suo migliore amico dei tempi, poiché giocavano sempre in cortile a casa – racconta Valentina Ceccato -. Dal minibasket fino agli esordienti ho giocato

nella squadra del paese con i maschi, poi a 13 quando ho dovuto per forza lasciare e scegliere una squadra femminile, sono andata a Vertemate che in quel momento era associata alla Pool Comense, perciò ho avuto la fortuna di giocare anche in Comense. Con il fallimento della società mi sono avvicinata a casa, andando a giocare a Biassono dove ho passato i migliori anni delle giovanili, ho iniziato con l’under 15 élite per arrivare all’under 20, raggiungendo le finali nazionali per 3 anni”.

La sua storia prosegue: “Nell’anno 14/15 ho iniziato in contemporanea con il giovanile la mia avventura senior, in quell’anno ho giocato per la serie C di Vertemate raggiungendo la promozione in B e dall’anno successivo fino all’anno 18/19 ho giocato per la serie B di Biassono. L’anno successivo ho giocato fino l’inizio della pandemia a Milano Basket Stars, e quest’anno dovevo giocare per Canegrate ma purtroppo per il covid non me la sono

sentita di continuare”.

Come nasce il connubio con Valmadrera? “Il connubio con Valmadrera nasce grazie a Pino Scelfo , dato che mi ha contattato e mi ha convinto a firmare per questa società. Conoscevo già la società, da piccolina con la mia allenatrice, venivo a vedere le

partite. Una società seria e ricca di grande storia”.

Cosa ti aspetti da questa nuova avventura agonistica? “Mi aspetto e spero di tornare a giocare un bel campionato. Dopo questo anno e mezzo di stop, e di trovare un bel gruppo coeso che riesca ad esprimere un bel basket all’interno del campo”.

Obiettivi? “Il mio obbiettivo è quello di mettermi a disposizione della squadra ed integrarmi sia dentro che fuori il campo e spero di riuscir a Trasmettere tutta l’energia che metto in campo anche a tutte le persone che ci sosterranno per poterci divertire tutti insieme”.