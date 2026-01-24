Palestra rinnovata a Civate, il 3 febbraio inaugurazione con gli alunni

Terminati i lavori di sostituzione della pavimentazione della palestra

Martedì 3 febbraio la cerimonia al polo scolastico di via Longoni

CIVATE – Si terrà martedì 3 febbraio alle ore 12 l’inaugurazione della nuova pavimentazione della palestra del polo scolastico di via A. Longoni a Civate, alla presenza degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado che frequentano le scuole del paese.

L’intervento, atto finale di una serie di lavori realizzati nei mesi di dicembre e gennaio, ha previsto la posa di una nuova pavimentazione in parquet, restituendo alla comunità una palestra rinnovata, moderna e funzionale, pensata per rispondere alle esigenze quotidiane degli studenti e delle associazioni sportive che utilizzano lo spazio. La cerimonia di inaugurazione segna simbolicamente la conclusione dei lavori e l’avvio dell’utilizzo del nuovo impianto da parte degli alunni.

A riguardo è intervenuto l’assessore allo Sport Davide Canali, sottolineando come “si è voluta porre attenzione a questo importante investimento a favore degli alunni e delle società sportive che frequentano la nostra palestra, perché potranno svolgere le attività sportive e scolastiche in modo sicuro e in uno spazio più moderno”.

Anche l’assessora all’Istruzione Ilaria Rocco ha evidenziato il valore educativo dell’intervento: “Unire lo sport alla didattica permette la crescita degli alunni che la frequentano in quanto sono strumenti fondamentali per la loro crescita. Uno spazio rinnovato significa anche aver cura. Speriamo che anche i nostri ragazzi possano avere cura di questi spazi”.