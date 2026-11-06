Parco delle Rocca, cambio di orari con l’arrivo dell’inverno

L’ambiente naturale del Parco della Rocca subirà dei cambiamenti nell’orario di chiusura

Il Parco, accessibile solo nei weekend chiuderà alle 17

VALMADRERA- Aperto alla fine di agosto di quest’anno grazie ad un recente intervento di riqualificazione, il Parco della Rocca chiuderà prima in vista del periodo invernale.

A partire da questa settimana infatti, la chiusura verrà anticipata alle 17:00 anziché alle 20:00 fino alla fine del mese di marzo. Il motivo della scelta tiene conto della caratteristiche ambientali che contraddistinguono il parco che rimane accessibile solamente nei weekend e nei giorni festivi.

Il recente intervento ha permesso di riconsegnare al pubblico un’ampia area naturale di proprietà comunale con sentieri da percorrere e diversa dal tradizionale parco urbano.

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera ci tiene inoltre a ringraziare i volontari dell’Associazione “Amici di Parè” che, con dedizione, garantiscono l’apertura e la chiusura del cancello di accesso a Parè e alla frazione Sandionigi.