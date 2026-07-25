Pausa estiva per il Valmadrera Vintage Market: prossimo appuntamento a settembre

Il Vintage Market riprenderà domenica 27 settembre

L’appuntamento di luglio non si svolgerà

VALMADRERA – Il mercato dedicato a vintage, collezionismo e artigianato saluta temporaneamente il suo pubblico e dà appuntamento a domenica 27 settembre, quando tornerà in Piazzale del Mercato a Valmadrera (LC), pronto a ripartire con tutta la sua energia.

Non si svolgerà quindi l’appuntamento previsto nel mese di luglio. Una pausa prima di ritrovarci a settembre pronti per la nuova parte della stagione.

UGT APS desidera ringraziare tutti gli espositori che hanno partecipato agli appuntamenti di questi mesi, il pubblico che ha visitato il mercato e tutte le persone che continuano a seguirlo, sostenerlo e contribuire alla sua crescita.

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