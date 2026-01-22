Protezione civile in azione a Valmadrera: intervento sul torrente Inferno

Giornata di lavori nell’ambito del bando “Fiumi Sicuri 2025” per la prevenzione del rischio idrogeologico

I lavori si svolgeranno sabato 24 gennaio dalle 7.30 alle 13.30

VALMADRERA – Una vera e propria giornata di mobilitazione per la sicurezza del territorio è in programma a Valmadrera sabato 24 gennaio. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile sarà impegnato in un importante intervento di manutenzione del torrente Inferno, nell’ambito del bando provinciale “Fiumi Sicuri 2025”.

Saranno circa 80 i volontari coinvolti, provenienti non solo dal gruppo di Valmadrera ma anche da altre associazioni di Protezione civile della provincia di Lecco, chiamati a collaborare in un’azione coordinata di prevenzione del rischio idrogeologico.

Le operazioni si concentreranno sul tratto alto del torrente Inferno e prevedono la rimozione sistematica di piante, arbusti e detriti accumulati nell’alveo. Un’attività fondamentale per garantire il regolare deflusso delle acque in caso di forti precipitazioni e ridurre il rischio di esondazioni, a tutela dell’incolumità dei residenti e delle aree circostanti.

La macchina organizzativa scatterà fin dalle prime ore del mattino. Il ritrovo dei volontari è fissato alle 7 nel parcheggio della scuola Leopardi, dove avverrà la registrazione dei partecipanti. I lavori prenderanno ufficialmente il via alle 7.30 e si concluderanno intorno alle 13.30.

L’Amministrazione Comunale e la Protezione Civile di Valmadrera hanno ringraziato anticipatamente i cittadini per la collaborazione e per l’attenzione che sarà prestata nelle zone limitrofe all’area interessata dai lavori, sottolineando l’importanza di queste iniziative per la sicurezza e la tutela del territorio.