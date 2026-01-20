Scout CNGEI di Valmadrera: percorso di avvicinamento allo scautismo per adulti

Un’occasione per chi vuole scoprire i valori educativi e l’esperienza all’aria aperta

Tre incontri tra gennaio e febbraio al Centro Fatebenefratelli di Valmadrera

VALMADRERA – Gli Scout CNGEI di Valmadrera aprono le porte agli adulti che vogliono scoprire il mondo dello scautismo. La sezione locale propone un “Percorso di Avvicinamento allo Scautismo” rivolto a tutti, dai 19 anni in su, senza necessità di esperienze pregresse nel movimento.

L’iniziativa, completamente gratuita, prevede tre incontri pensati come momenti di esperienza, confronto e scoperta dei valori educativi dello scautismo: il primo si terrà sabato 24 gennaio nel pomeriggio, seguito da un secondo appuntamento sabato 7 febbraio, sempre nel pomeriggio, e una giornata conclusiva domenica 22 febbraio. Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sede scout CNGEI di Valmadrera, al Centro Fatebenefratelli.

“Non è mai troppo tardi per una nuova avventura. Lo scautismo è (anche) una cosa da grandi”, sottolineano gli organizzatori, ricordando come l’esperienza scout offra l’opportunità di dedicarsi alla comunità, vivere momenti all’aria aperta e sviluppare senso di responsabilità.

Per maggiori informazioni sulle attività del gruppo e sull’iniziativa, è possibile visitare il sito ufficiale https://valmadrera.cngei.it/o seguire le pagine social: https://www.instagram.com/cngeivalmadrera

https://www.facebook.com/cngeivalmadrera