Sospetto caso di Dengue a Valmadrera, da domani al via la disinfestazione

Interessata l’area tra via Trebbia, via IV Novembre e via Piave

In caso di impatti sulle zone private saranno contattate le persone specificatamente interessate

VALMADRERA – A seguito della segnalazione da parte di Ats Brianza di un caso sospetto di febbre da Dengue di persona residente a Valmadrera, l’Amministrazione comunale ha disposto la disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi sia su suolo pubblico che eventualmente nelle proprietà private, dell’area come individuata nella planimetria nel seguito ed in particolare delle seguenti vie (come delimitate e/o intersecate dal perimetro indicato nella planimetria dell’area di intervento):

Via Trebbia (solo tratti nell’area delimitata)

Via IV Novembre (solo tratti nell’area delimitata)

Via Piave

La disinfestazione è disposta per 3 giorni consecutivi a partire da lunedì 29 settembre 2025. In caso di variazioni climatiche (es. pioggia) i trattamenti saranno rinviati al primo giorno utile. Per minimizzare l’impatto sulla popolazione gli interventi sono effettuati in prima mattina (dalle ore 5.00) sulle zone del territorio pubbliche e in caso di impatti sulle zone private saranno contattate le persone specificatamente interessate.

La tipologia di intervento e l’estensione dell’intervento segue le indicazioni di ATS ed è effettuata da ditta specializzata. Per quanto riguarda la popolazione, si invita ad adottare le seguenti misure:

Evitare ristagni d’acqua nei pressi delle abitazioni (sottovasi, secchi, grondaie)

Utilizzare repellenti cutanei e zanzariere, soprattutto nelle ore serali

“Ringraziando per la collaborazione auspichiamo che, come nei precedenti casi, l’esito sia negativo. Si rimanda all’ordinanza disponibile sull’Albo Pretorio del Comune di Valmadrera per ulteriori informazioni”.