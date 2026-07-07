SP583 Lariana, chiusura notturna della galleria Parè e nuove limitazioni ai mezzi pesanti

Disposta la chiusura notturna della galleria Parè tra Mandello e Valmadrera per lavori urgenti all’impianto di illuminazione

Nuove limitazioni al transito dei veicoli superiori alle 30 tonnellate lungo la SP583 tra Bellagio, Valbrona e Moregallo fino al 30 settembre

VALMADRERA – La Provincia di Lecco ha emanato due nuove ordinanze che introducono modifiche alla circolazione lungo la Strada Provinciale 583 Lariana, interessando sia il tratto tra Mandello e Valmadrera, sia quello compreso tra Bellagio, Valbrona e Moregallo.

Le disposizioni riguardano, da un lato, la chiusura notturna della galleria Parè per consentire lavori urgenti di ripristino dell’illuminazione e, dall’altro, una nuova limitazione al transito dei mezzi pesanti durante le ore diurne, adottata per migliorare la sicurezza della circolazione nel periodo estivo.

Galleria Parè chiusa di notte dal 13 al 17 luglio

Con l’Ordinanza n. 67, la Provincia dispone la chiusura al transito della galleria Parè, lungo la SP583 Lariana, nel tratto compreso tra il chilometro 45+100 e il chilometro 46+800, nei territori comunali di Mandello del Lario e Valmadrera.

La chiusura sarà in vigore: da lunedì 13 luglio a venerdì 17 luglio 2026 dalle ore 22.30 alle ore 6.00 del mattino successivo con esclusione della notte tra venerdì e sabato. Il provvedimento è stato adottato per consentire interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell’impianto di illuminazione all’interno della galleria.

Come spiega la Provincia, per eseguire i lavori sarà necessario impiegare macchinari e mezzi che, per dimensioni e ingombri, non consentono il passaggio contemporaneo di altri veicoli all’interno del tunnel. Per limitare i disagi a cittadini e attività economiche, gli interventi saranno quindi eseguiti esclusivamente nelle ore notturne dei giorni feriali.

Nuovi limiti ai mezzi oltre le 30 tonnellate fino al 30 settembre

Con una seconda disposizione, l’Ordinanza n. 65, la Provincia introduce una limitazione al transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 30 tonnellate lungo alcuni tratti della SP583 Lariana.

Il provvedimento riguarda il tratto tra il km 31+300 (confine con Bellagio) e il km 39+720 (confine con Valbrona Nord); il tratto tra il km 41+300 (confine con Valbrona Sud) e il km 44+780, in località Moregallo.

La limitazione sarà valida: dal 6 luglio al 30 settembre 2026 tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

Al di fuori di questa fascia oraria resterà invece in vigore il precedente limite di 44 tonnellate, mentre rimangono invariati i limiti di lunghezza massima pari a 10 metri, già previsti dall’ordinanza del 19 maggio 2008, validi per l’intera giornata.

La Provincia motiva il provvedimento ricordando che il Comune di Oliveto Lario aveva segnalato un sensibile incremento del transito di mezzi pesanti nelle ultime settimane. Nel corso del tavolo tecnico convocato dalla Prefettura di Lecco il 29 giugno 2026 è inoltre emerso come le condizioni di traffico sulla SP583 risultino temporaneamente aggravate anche dalla presenza di alcune attività edilizie.

Per questo motivo è stata ritenuta necessaria una limitazione del traffico pesante nelle ore di maggiore affluenza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione, ridurre i disagi e preservare la fluidità del traffico lungo una delle arterie più frequentate del lago durante la stagione estiva.