SS36, ancora code e rallentamenti per il cantiere all’altezza di Suello/Civate

Ancora disagi alla viabilità lungo la SS 36

CIVATE – Un’altra mattinata di passione per gli automobilisti in transito lungo la SS36 del Lago di Como e dello Spluga, in particolare nella zona Suello/Civate per via della presenza di un cantiere che già da giorni sta creando ripercussioni alla viabilità locale.

Si segnalano infatti lunghe code e incolonnamenti soprattutto in direzione nord con le strade paralizzate dal traffico con ripercussioni anche sull’asse Dolzago – Oggiono e su quello Cesana – Suello – Annone.

Tra gli interventi segnalati da Anas si segnala la chiusura alternata della corsia di sorpasso tra il chilometro 24+300 e il chilometro 45+000. In questo caso si tratta di un cantiere mobile in lento movimento che interesserà entrambe le direzioni, Milano e Lecco, con chiusure al traffico temporanee e ripetute lungo il tratto interessato. Il provvedimento sarà in vigore fino a oggi, giovedì 29 gennaio alle 17.

Interventi notturni sono previsti invece tra il chilometro 5+630 e il chilometro 9+000, sulla carreggiata nord. Qui un cantiere mobile comporterà la chiusura al traffico dalle 21 alle 5 del giorno successivo, nelle notti tra il 27 e il 29 gennaio 2026.