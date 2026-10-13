“Stare insieme a tavola con arte”: a Valmadrera un percorso tra bon ton e gusto

Con l’esperta di galateo e sommelier Stefania Turato, i partecipanti potranno cimentarsi nell’allestimento della tavola e scoprire le tecniche di degustazione
Due appuntamenti a Cascina Don Guanella lunedì 19 e 26 ottobre
VALMADRERA – La Consulta dell’Alimentazione, insieme a Pro Loco Valmadrera, Cascina Don Guanella e FISAR Lecco, organizza un percorso dedicato all’accoglienza, alla convivialità e alla cultura del gusto. A guidare i partecipanti sarà Stefania Turato, esperta di bon ton e sommelier.
Riscoprire il piacere di stare a tavola, imparare le regole del galateo e lasciarsi guidare alla scoperta di profumi e sapori. È questo l’obiettivo di “Stare insieme a tavola con arte”, l’iniziativa promossa dalla Consulta dell’Alimentazione in collaborazione con Pro Loco Valmadrera, Cascina Don Guanella e FISAR Lecco.
Il programma prevede due serate, entrambe in calendario alle 20.30 di lunedì 19 ottobre e lunedì 26 ottobre, negli spazi di Cascina Don Guanella, in piazza Rossè 3 a Valmadrera. Il percorso sarà curato da Stefania Turato, nata a Zurigo ed esperta di bon ton, galateo e vino, che accompagnerà i partecipanti tra consigli pratici, dimostrazioni e degustazioni guidate.
Il primo appuntamento sarà dedicato all’arte di apparecchiare la tavola, con particolare attenzione all’estetica, all’armonia e alla cura della relazione con gli ospiti. Non mancherà uno spazio interattivo: la sfida creativa inviterà i partecipanti ad allestire la propria tavola, mettendo alla prova gusto e fantasia.
La seconda serata si concentrerà invece sull’esperienza sensoriale. Attraverso un banco dedicato, i partecipanti potranno allenare olfatto e memoria, esplorando profumi e sapori. Il programma comprende una degustazione guidata, con le diverse fasi dell’assaggio – osservare, annusare e assaggiare – e un approfondimento sui metodi di degustazione e sulle regole degli abbinamenti, tra vini e birre artigianali. L’obiettivo è imparare a riconoscere le caratteristiche delle bevande e a sperimentare accostamenti consapevoli.
La partecipazione a entrambe le serate prevede una quota complessiva di 35 euro. I posti sono limitati a un massimo di 35 partecipanti, ma non è necessario che le stesse persone prendano parte a tutti e due gli incontri: è possibile, per esempio, che un componente della famiglia partecipi alla prima serata e un altro alla seconda.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Parrucchiere Simona e Debora al numero 347 3978908, presso la sede di via Manzoni 62 B, Giancarlo al 355 5687421 oppure Raffaella al 331 6540497.
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