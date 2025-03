Strada della Rocca, i lavori proseguiranno fino alla fine di marzo

Oltre alla messa in sicurezza della strada sarà realizzato anche un percorso pedonale protetto

Aggiornato il cronoprogramma a causa di interruzioni dovute alle condizioni meteo sfavorevoli

VALMADRERA – A partire dal dicembre scorso ha preso avvio il secondo lotto di interventi programmati per la messa in sicurezza del tratto della ex Sp583 Lecco-Bellagio, la litoranea che collega la frazione Parè di Valmadrera al lungolago di Malgrate. Questo intervento di fatto integra i lavori già completati nel febbraio 2024, volti a migliorare la generale sicurezza della viabilità e fruibilità della zona.

Il progetto, approvato con deliberazione della Giunta comunale, ha visto quindi l’affidamento dei lavori, con esecuzione secondo un cronoprogramma che prevedeva la loro conclusione entro 90 giorni. A causa di interruzioni dovute a oggettive quanto imprevedibili condizioni metereologiche sfavorevoli e alle festività di fine anno che hanno determinato inevitabilmente, peraltro in misura ragionevole, un parziale slittamento nelle fasi lavorative, non consentendo una continuità assoluta dei lavori, gli stessi si protrarranno sino a fine marzo.

“Si ricorda che la programmazione dei lavori nella stagione invernale è stata di fatto voluta in ragione dell’immaginabile minor impatto della chiusura stradale, in particolare sui flussi turistici normalmente interessanti la zona – hanno fatto sapere dal comune -. L’Amministrazione ha peraltro deciso di approfittare di questo lieve scostamento per favorire l’introduzione di un importante miglioramento: l’avvio della realizzazione di un percorso pedonale protetto che collegherà il pratone in località Parè con il Parco della Rocca, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione forestale e, più in generale, una maggiore sicurezza della fruibilità della zona”.

L’Amministrazione, pertanto, ritiene che questo periodo di interruzione del transito veicolare sia stato non solo inevitabile, ma anche un’effettiva opportunità, in quanto consente di creare i reali presupposti affinché si possa dar corso al progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione del più generale percorso pedonale protetto lungo la litoranea, necessario per garantire la sicurezza dei pedoni e migliorare la fruibilità dell’area.

“Il progetto di questo secondo lotto in fase di ultimazione ha tenuto conto, oltre che della messa in sicurezza del tratto stradale stesso per la viabilità automobilistica, anche dello sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica del percorso ciclopedonale di interesse territoriale, recentemente acquisito da parte dei Comuni di Valmadrera, Lecco, Malgrate, Civate e Galbiate, sulla base del protocollo d’intesa condiviso tra le medesime amministrazioni. L’Amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la pazienza e la comprensione, e confida che i lavori apportino un significativo miglioramento alla sicurezza e fruibilità del territorio”.