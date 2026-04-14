Studenti del CFP A. Moro a Buckingham per un’esperienza di gemellaggio internazionale

Ventuno studenti in soggiorno studio a Buckingham tra attività didattiche, cucina italiana e visite culturali

In programma anche Oxford, Silverstone e gli Stowe Gardens

VALMADRERA – Un’esperienza di studio e crescita culturale nel segno del gemellaggio tra Italia e Regno Unito. In questi giorni venti studenti del quarto anno del CFP A. Moro si trovano a Buckingham, città inglese gemellata con Valmadrera.

Il gruppo è accompagnato dalla docente di inglese Patrizia Parolini e da Alessandro Leidi, rappresentante del Comitato Gemellaggi di Valmadrera. I ragazzi stanno vivendo un soggiorno linguistico e culturale ospitati dalle famiglie locali, in un percorso che unisce formazione, vita quotidiana e scambio internazionale.

Il programma, predisposto dal presidente del comitato gemellaggi inglese Steve Haines, prevede oltre alla permanenza a Buckingham anche visite a importanti località del territorio: la città universitaria di Oxford, il celebre circuito di Silverstone e gli Stowe Gardens, patrimonio tutelato dal National Trust.

Accoglienza speciale per gli studenti italiani, con le vie della città decorate dalle bandiere italiane accanto alla Union Jack e l’inaugurazione, nella piazza principale, di un cartello stradale che indica la distanza tra Buckingham e Valmadrera.

L’esperienza non si è limitata agli aspetti turistici e culturali: grazie all’indirizzo scolastico di alcuni studenti, il gruppo ha avuto modo di presentare la cucina italiana attraverso un laboratorio gastronomico ospitato al Community Centre di Buckingham. I ragazzi hanno preparato piatti come pasta all’amatriciana e bruschette, molto apprezzati dai partecipanti britannici.

Non è mancata la parte più creativa: con il supporto dei docenti, gli studenti hanno realizzato una presentazione della città di Valmadrera e brevi scenette sulla gestualità italiana, suscitando curiosità e divertimento tra il pubblico locale.

Secondo la presidente del Comitato Gemellaggi di Valmadrera, Fiorenza Pelucchi, si tratta della prima di una serie di esperienze internazionali programmate per il 2026. “Per le giovani generazioni – ha sottolineato – l’approccio ad altre culture attraverso il soggiorno in famiglia è molto arricchente”.