Teatro. “Agosto 1957 – Eiger: l’ultima salita”: le prossime date in programma

Lo spettacolo sulla vicenda di Corti e Longhi fa tappa a Valmadrera e Cantù

Coprodotto dalla compagnia teatrale Lo Stato dell’Arte e dal Cai Lecco

VALMADRERA – Giovedì 22 e venerdì 23 ottobre al Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera e il 24 ottobre al Teatro Comunale San Teodoro di Cantù, torna in scena lo spettacolo “Agosto 1957 – Eiger: l’ultima salita”.

Coprodotto dalla compagnia teatrale Lo Stato dell’Arte e dal Cai Lecco in occasione del festival “Monti Sorgenti 2019”, lo spettacolo racconta del sogno cullato da due scalatori lecchesi, Claudio Corti e Stefano Longhi: essere i primi italiani a conquistare la Parete Nord dell’Eiger. La scalata si rivelerà drammatica, alla cordata dei due italiani si affiancheranno due scalatori tedeschi. La progressione sarà lenta e condizionata da continue scariche di sassi e ghiaccio. L’Orco non smentisce la sua fama.

Il tentativo si concluderà in tragedia. Dei quattro alpinisti solo Claudio Corti sarà salvato. Dei tedeschi si perderanno le tracce. Il corpo senza vita di Stefano Longhi resterà appeso alla Parete Nord per quasi due anni diventando contemporaneamente attrazione e monito per turisti e scalatori…

Agosto 1957 Eiger: l’ultima salita

liberamente ispirato alla vera storia degli alpinisti Claudio Corti e Stefano Longhi

di Mattia Conti

con Alberto Bonacina e Sara Velardo

musiche Sara Velardo

direzione tecnica Matteo Binda

fonico Luca Zugnoni

coordinamento alla produzione Roberta Corti

regia Alberto Bonacina