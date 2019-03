L’attore e conduttore di Striscia La Notizia in scena a Valmadrera

“Libera Nos Domine” dalle 21 al Cine Teatro Artesfera

VALMADRERA – Ritorno al teatro per Enzo Iacchetti, personaggio noto della TV sarà protagonista venerdì sera a Valmadrera sul palco del Cineteatro Artesfera, a partire dalle 21.

Il suo nuovo spettacolo “Libera Nos Domine” , di Mauro Iacchetti e Nito Produzioni, esprime il desiderio di comunicare parole e musiche nel puro stile Teatro-Canzone.

Iacchetti si stacca dal cabaret per arrivare a maturare considerazioni che lo allontanano da come lo conosciamo in tv. Chi lo ha seguito recentemente in teatro, (Il Vizietto, Matti Da Slegare, Chiedo scusa al Signor Gaber) ha già capito la sua voglia di crescere, come autore e come attore. Lo fa con uno spettacolo completamente nuovo, aiutato da effetti speciali coinvolgenti.

Tutti i posti sono numerati, è possibile acquistare on-line dal sito www.ideainpiu.it oppure presso la Parrocchia S’Antonio Abate di Valmadrera nei giorni Lunedì e Martedì dalle 9,00 alle 12,30 dalle 17,30 alle 18,30; il Giovedì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

Per tutte le informazioni: Idea in più Direzione e organizzazione 333/9363281