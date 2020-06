Teatro, i Legnanesi in scena a Valmadrera il prossimo 10 luglio

In programma lo spettacolo “Ridere”

Appuntamento all’Area Feste del comune di Valmadrera

VALMADRERA – Idea in Più, insieme alle amministrazioni comunali di Valmadrera e Civate, la parrocchia Sant’Antonio Abate e il teatro Artesfera, il prossimo 10 luglio ripropone lo spettacolo (già presente nella stagione teatrale) con la Compagnia dei Legnanesi, che a causa del covid-19 era stato sospeso.

“Nonostante le molte problematiche causate dalla pandemia ci sembra giusto ripartire andando ad offrire una serata di svago e divertimento. Purtroppo non sarà possibile riprendere lo spettacolo presso la sala del Teatro Artesfera (come inizialmente programmato) in quanto le forti restrizioni che ancora oggi hanno i teatri, non consento

di poterne usufruire in modo adeguato”.

Lo spettacolo si svolgerà presso l’Area Feste del Comune di Valmadrera in via Casnedi con inizio alle ore 21.15. Per tutti gli abbonati o per gli spettatori che hanno già acquistato il biglietto, devono presentarsi con il tagliando già in loro possesso, mentre per coloro che pur avendo acquistato il biglietto non lo hanno ancora ritirato è sufficiente che vengano con la prenotazione in loro possesso e l’organizzazione provvederà a dare il biglietto originale.

Modalità d’ingresso: in relazione alle norme previste dal Covid-19 per le manifestazioni all’aperto verrà misurata la temperatura a tutti gli spettatori, i posti avranno la stessa numerazione di quella presente nel biglietto (per la posizione si cercherà di mantenere fede nel miglior modo possibile a quella che era prevista all’interno del teatro, probabile che ci siano degli spostamenti ma tutti vedranno lo spettacolo senza grossi problemi). E’ obbligo da parte dello spettatore avere la mascherina che dovrà essere messa sia all’entrata che all’uscita dello spettacolo. Per il posizionamento delle sedie ci sarà lo stanziamento di 1 metro salvo fatto per i congiunti.

“Essendo l’area più ampia rispetto alla sala del teatro Artesfera, abbiamo previsto la possibilità di aggiunta di ulteriori posti sarà possibile (da martedì 23 giugno) prenotare sempre dal sito www.ideainpiù.it oppure presso la segreteria della Parrocchia Santo Stefano di Valmadrera. Qualora le condizioni meteo non consentano lo svolgimento dello spettacolo, unitamente alla Compagnia dei Legnanesi verrà comunicata la data di recupero”.

Lo spettacolo: Ridere

Sono in tanti a chiedersi percheé la Monnalisa da tutti conosciuta come “Gioconda” di Leonardo Da Vinci si trovi in Francia e non in Italia, Teresa in primis è fermamente convinta che il quadro debba legittimamente essere restituito alla nostra nazione. Per questo motivo trovandosi in gita a Parigi e più precisamente in visita al Louvre, decide di appropriarsi di

ciò che da sempre sente appartenerle. Incontri incredibili faranno da scenario a questo rocambolesco viaggio nel tempo, personaggi come Michelangelo, Raffaello, Botticelli e lo stesso Leonardo condurranno la famiglia Colombo in un’altra epoca, in un altro tempo. Uno spettacolo che ci farà divertire e riflettere, ricordandoci che nonostante i problemi e le difficoltà della vita, la nostra salvezza è “ridere”. Lo spettacolo si compone di sola prosa senza quadri musicali.