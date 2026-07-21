Valma Takes Part 2026: vince il progetto per il Parco Leopardi

Conclusa la votazione del bilancio partecipativo di Valmadrera: 503 votanti validi e 789 preferenze espresse

L’intervento da 20 mila euro sarà inserito nel progetto di riqualificazione del parco

VALMADRERA – Si è conclusa l’edizione 2026 di “Valma Takes Part”, il percorso di partecipazione promosso dal Comune di Valmadrera che permette ai cittadini di scegliere direttamente i progetti da realizzare sul territorio.

Il tavolo tecnico ha esaminato i risultati della fase di voto, svoltasi dal 5 giugno al 5 luglio sia online sia in modalità cartacea, verificando la regolarità delle preferenze espresse. Al termine delle verifiche previste dal regolamento sono stati validati 503 votanti, che hanno espresso complessivamente 789 preferenze.

I sette progetti ammessi sono stati quindi valutati tenendo conto anche dei bonus previsti dal regolamento, assegnati alle proposte presentate dai giovani o rivolte a loro e a quelle coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il progetto “Parco Leopardi – Creazione aree studio e relax”, presentato da Antonio Infantino, che ha ottenuto 172,2 punti. La proposta prevede un investimento di 20 mila euro, pari all’intero budget disponibile per l’edizione 2026 del bilancio partecipativo.

L’intervento sarà inserito nel più ampio progetto di completamento del Parco Leopardi che l’Amministrazione comunale sta predisponendo, così da garantire una piena integrazione con il piano complessivo. Tempi e modalità di realizzazione saranno definiti nelle prossime fasi progettuali.

Alle spalle del progetto vincitore si sono classificati “Un Parco tutto per noi – Valmadog” con 151,2 punti, “Spit Jam 2026” con 139,65 punti, “Campi di bocce al Parco Leopardi” con 134,2 punti, “Giochi inclusivi al Pratone di Paré” con 100,8 punti, “Baby Pitstop in Valma” con 71,4 punti e “Agorà intergenerazionale. Sguardi aperti di partecipazione” con 65,1 punti.

L’esaurimento delle risorse disponibili con il finanziamento del progetto vincitore non esclude, comunque, la possibilità che il Comune valuti la realizzazione di altre proposte emerse dal percorso partecipativo, qualora siano ritenute meritevoli e compatibili con la programmazione dell’ente, come già avvenuto nelle precedenti edizioni.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il significativo aumento della partecipazione: i votanti validi sono cresciuti di circa il 25% rispetto alla precedente edizione, a conferma dell’interesse dei cittadini verso gli strumenti di democrazia partecipativa.

Un ringraziamento è arrivato anche dal consigliere comunale Michele Magni, referente dell’iniziativa, che ha voluto esprimere riconoscenza ai cittadini che hanno preso parte alla votazione, ai proponenti dei progetti, agli uffici comunali e all’Amministrazione per aver sostenuto con convinzione un percorso che punta a rendere i cittadini protagonisti delle scelte per la città.