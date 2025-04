Valma Takes Part: otto progetti per la città, aperte le votazioni

Sport e sociale, ma anche montagna, ambiente e animali: otto le idee ammesse al voto

La presentazione in municipio: “I cittadini sono un sensore fondamentale per l’Amministrazione”

VALMADRERA – Presentati i progetti ammessi al voto per la seconda edizione di Valma Takes Part, mercoledì scorso, presso il municipio di Valmadrera. Il consigliere comunale Michele Magni, promotore dell’iniziativa, ha introdotto i “Progetti partecipati”, spiegando che sono un esempio di democrazia diretta e un modo concreto per coinvolgere i cittadini nel processo decisionale dell’amministrazione.

Successivamente, le idee progettuali sono state presentate direttamente dai loro ideatori. Nello specifico sono otto le proposte ammesse al voto:

Viali alberati al Parco Leopardi (proponente: Mattia Dell’Oro): Creazione di tre viali alberati paralleli che attraversano il parco di via Leopardi (Viale degli aceri rossi, viale dei ciliegi, viale delle mimose). Parete di Bouldering al Rio Torto (proponente: Riccardo Dell’Oro): Realizzazione di una parete per bouldering presso il Centro Sportivo Rio Torto, per la pratica di arrampicata libera ad altezza massima di 3 metri. “Nessuno escluso” – Parco di Parè (proponente: Veronica Cariboni): Riqualificazione del parco giochi del “pratone” di Parè, con installazione di giochi inclusivi ed eliminazione di ostacoli e barriere. La montagna nel cuore (proponente: Massimo Cariboni): Acquisto e installazione di un defibrillatore semiautomatico in località Preguda – chiesetta di S. Isidoro. Green Volley (proponente: Alessia Frigerio): Realizzazione di un campo da green volley presso il parco di Via Casnedi. Area studio al Parco Leopardi (proponente Jacopo Castagna): Arricchire l’arredo del parco di via Leopardi con l’installazione di tavoli da esterno per creare spazi di studio, relax, lettura, picnic accessibili a tutti, con adeguate coperture per ombreggiatura. Nuova area cani (proponente: Martina Curcio): Realizzazione di un’area cani recintata presso il prato sottostante il cimitero nuovo, suddivisa in due zone ed adeguatamente attrezzata. Riqualificazione sentieri e alveo del torrente in frazione Ceppo (proponente: Francesca Roma): Riqualificazione della parte iniziale dei sentieri che partono dalla frazione Ceppo (verso San Tomaso e verso San Martino), con il posizionamento di adeguati parapetti, e pulizia dell’alveo del torrente Inferno ormai invaso dalla vegetazione.

Al termine della presentazione dei singoli progetti il sindaco, Cesare Colombo, ha sottolineato come “ogni cittadino coglie un aspetto della città che altri potrebbero non notare e quindi i cittadini sono un sensore fondamentale per l’Amministrazione, al fine di comprendere le reali necessità di chi vive Valmadrera. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto nella verifica dei progetti e mi auguro che sempre più persone partecipino alle votazioni”.

Si apre ora la fase di voto: tutti i cittadini valmadreresi dai 16 anni in su potranno votare fino a due progetti diversi tramite il seguente link https://forms.gle/fFHZUWkhxvTYPdWY9 fino al 27 aprile. Seguirà poi una fase di voto cartaceo dal 28 aprile al 7 maggio presso l’ufficio Segreteria del Comune negli orari di apertura. Successivamente, verranno validati e contati i voti per decretare il progetto vincitore che verrà preso in carico dall’Amministrazione per essere realizzato.