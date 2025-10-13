Valmadrera. 150 firme contro i furti in casa, i cittadini chiedono più sicurezza

I residenti di Via Resegone e Via Grigna chiedono l’installazione di telecamere di sicurezza dopo furti e tentativi di intrusione

Le firme saranno presentate al Sindaco Cesare Colombo venerdì

VALMADRERA – Un gruppo di residenti tra Via Resegone e Via Grigna ha raccolto 150 firme per richiedere l’installazione di telecamere pubbliche, dopo una serie di furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni del quartiere.

A raccontare l’iniziativa è una residente, che ha sottolineato come la raccolta di firme sia apolitica e apartitica. “L’azione avvicina persone con opinioni anche contrastanti, ma unite dalla preoccupazione per la propria sicurezza – spiega – commoventi alcune storie, soprattutto quelle di persone anziane o sole, che spesso si sentono particolarmente esposte e hanno difficoltà a raccontare le proprie esperienze”.

“L’iniziativa – continua – vuole essere anche un monito alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura locale, affinchè i cittadini non si sentano abbandonati, e un segnale forte per la politica cittadina e il Governo, spesso percepito come troppo distante”. Le firme saranno presentate al Sindaco, Cesare Colombo, venerdì.