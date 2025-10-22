Valmadrera: 40 anni di volontariato con l’associazione “Il tempo di dare”

S.Messa e targhe di riconoscimento per i volontari

I festeggiamenti proseguiranno mercoledì 29 ottobre con un incontro dedicato agli anziani e all’invecchiamento attivo

VALMADRERA – La comunità di Valmadrera ha celebrato i 40 anni di fondazione dell’Associazione “Il tempo di dare” durante la S.Messa, alla presenza di numerose volontarie di ieri e di oggi. Il parroco, don Isidoro, ha ricordato il lungo impegno dell’associazione presso la RSA Opera Pia Magistris e la vicinanza costante agli ospiti, oggi garantita da 16 volontari guidati dalla presidente Carmen Maffezzini.

Fondata nel 1985 da Rosa Cagliani e Paola Crimella con il nome di “Gruppo volontari assistenza anziani”, l’associazione cambiò denominazione dopo 17 anni grazie a Dolores Tentori, diventando “Il tempo di dare”, seguita poi dalle presidenti Rosalba Corti e Carmen Maffezzini.

Durante il rinfresco offerto dalla cooperativa Punto Service, nuovo partner nella cogestione della struttura con il Comune, il sindaco Cesare Colombo, don Isidoro, la responsabile Eleonora Boltan, il dott. Virginio Brivio e la direttrice Marcella Rusconi hanno ringraziato le volontarie, consegnando due targhe in segno di riconoscimento.

Le fondatrici Rosa Cagliani e Paola Crimella, insieme alla presidente Carmen Maffezzini hanno ringraziato l’Amministrazione comunale, la cooperativa, l’assessore ai servizi sociali Rita Bosisio e tutti coloro che, in questi 40 anni, hanno donato tempo, attenzioni, sorrisi e carezze agli ospiti della casa di riposo.

I festeggiamenti proseguiranno mercoledì 29 ottobre presso UNI3 con un incontro dedicato a “Anziani tra invecchiamento attivo e attenzione alle fragilità”, con relatore il dott. Virginio Brivio.